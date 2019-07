Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Vandalismus an Vereinsheim

Rottweil (ots)

In der Zeit zwischen Samstag und Sonntag haben unbekannte Täter an einem Vereinsheim im "Omsdorfer Hang" zwei Fensterscheiben mit Steinen eingeworfen. Die Steine brachen die Täter aus einer Mauer an der Zufahrt zum Gebäude heraus. Zwei Gitterroste hielten dem Übermut der Täter nicht stand. Diese wurden verbogen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil (Tel.: 0741 477-0) entgegen.

