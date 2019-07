Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Fridingen an der Donau) Rottweiler-Hund beißt Chihuahua tot

Fridingen an der Donau (ots)

Am Sonntagabend hat ein Rottweiler-Hund in der Bahnhofstraße einen Chihuahua totgebissen. Der Besitzer des 8-jährigen Chihuahua war im Bereich des Bahnhofes spazieren und begegnete einem anderen Hundehalter, der einen 4,5-jährigen Rottweiler und einen 4,5-jährigen Mischlingshund bei sich führte. Alle Hunde wurden von ihren Besitzern an der Leine geführt. Beim Aufeinandertreffen der Vierbeiner riss sich der Rottweiler-Hund los und attackierte den Chihuahua. Trotz einer sofort verständigten Tierärztin konnte der 8-jährige Hund nicht mehr gerettet werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeit an.

