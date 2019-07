Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Zigarettenautomaten mit Knallkörper erheblich beschädigt

Trossingen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter in der Christian-Messner-Straße mit einem Knallkörper einen Zigarettenautomaten erheblich beschädigt. Nach bisherigen Ermittlungen zündeten die Täter im Ausgabeschacht des Automaten einen Knallkörper, um an die Zigaretten und das Bargeld zu gelangen. Durch die Explosion wurde der Automat stark deformiert, konnte aber nicht geöffnet werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Trossingen (Tel.: 07425 33866) entgegen.

