Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geisingen) Autofahrer fährt auf landwirtschaftlichen Anhänger auf

Geisingen (ots)

Ein 24-jähriger Renault-Fahrer ist am Sonntag, gegen 18.50 Uhr, auf der Landesstraße 191 auf einen landwirtschaftlichen Anhänger aufgefahren. Der Autofahrer war von Engen in Richtung Geisingen unterwegs. Auf Höhe "Immensitz" wollte eine vorausfahrende 28-jährige Lenkerin eines Traktorgespannes von der Landesstraße nach links auf einen Feldweg abbiegen. Trotz einer Vollbremsung konnte der 24-Jährige eine Kollision mit dem Anhänger nicht mehr verhindern. Die Beifahrerin im Renault zog sich beim Aufprall leichte Verletzungen zu und musste in die Klinik eingeliefert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro.

