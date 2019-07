Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf a.N.) Zwei Verletzte bei Messerangriff

Oberndorf a.N. (ots)

In der Nacht zum Samstag haben in der Hinteren Kirchgasse zwei Männer heftig miteinander gestritten. Am Ende hatte einer der Streitenden und ein "Schlichter" Schnittverletzungen.

Gegen 2.35 Uhr wurde der Polizei eine Streiterei nahe der Kirche gemeldet. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge gerieten zwei Männer zunächst verbal in Streit, der später handgreiflich wurde. Dabei kam sicher ein Messer zum Einsatz. Der Kontrahent eines noch unbekannten Angreifers hatte am Ende der Auseinandersetzungen Schnittverletzungen im Gesicht und an einem Bein. Ein dritter Mann, der schlichtend eingreifen wollte, wurde ebenfalls durch ein Messer verletzt. Der Unbekannte entfernte sich nach der Tat in Richtung Kirche/Schwarzwälder Bote. Beide Verletzte kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Polizeirevier Oberndorf ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise zu dem noch unbekannten Täter geben können werden gebeten, sich zu melden (Telefon 07423 8101 0).

