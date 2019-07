Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geislingen) Fahrübungen auf Parkplatz enden mit schwer verletzter Beifahrerin

Geislingen (ots)

Bei Fahrübungen auf dem LIDL-Parkplatz hat ein 16-jähriges Mädchen am Sonntagabend die Kontrolle über den von ihr gelenkten VW Bus verloren und ist eine Böschung hinunter gefahren. Dabei verletzte sich ihre Mutter, die Beifahrerin war, schwer.

Am Sonntagabend machte die führerscheinlose Jugendliche unter Aufsicht ihrer Mutter mit einem VW-Bus Fahrübungen auf dem Parkplatz des Discounters. Aus bisher nicht bekannter Ursache fuhr das Mädchen kurz vor 20 Uhr vom Parkplatz in die angrenzende Böschung zur Rosenfelder Straße hin. Im Graben am Ende des Anhangs wurde der VW Bus unsanft gestoppt. Bei dem Aufprall verletzte sich die Mutter der 16-Jährigen schwer. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Das Mädchen erlitt einen Schock und musste deswegen ebenfalls ärztlich versorgt werden. An dem Kleinbus entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2500 Euro.

