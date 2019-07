Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen-Pfohren) Schlägerei: Mann verletzt sich beim Schlichten

Donaueschingen-Pfohren (ots)

Beim Sommerfest des FC Pfohren sind sich am Samstag zwei größere Personengruppen in die Wolle geraten. Den bisherigen Ermittlungen zufolge gab es im Verlauf der Streiterei auch körperliche Auseinandersetzungen. Ein 36-jähriger Mann wollte schlichtend eingreifen und ging dazwischen. Er bekam plötzlich einen Stoß und stürzte in der Folge zu Boden. Dabei schnitt er sich heftig an einem zerbrochenen Glas. Die Wunde musste im Krankenhaus versorgt werden. Zur eigentlichen "Schlägerei" weiß die Polizei noch nicht allzu viel. Deswegen sind weitere Ermittlungen notwendig.

