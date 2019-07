Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb a.N) 40-Jähriger zusammengeschlagen

Horb a.N. (ots)

Zwei Männer haben in der Nacht zum Sonntag in einer Gaststätte am Horber Bahnhof einen Bekannten zusammen geschlagen.

Kurz nach 1 Uhr betraten die beiden Männer das Lokal, ergriffen ihr 40-jähriges Opfer und schlugen mit Händen und Füßen auf ihn ein. Der Mann erlitt verschiedene Kopfverletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Grund für die Aktion waren private Beziehungsstreitigkeiten. Das Polizeirevier Horb hat die erforderlichen Ermittlungen eingeleitet.

