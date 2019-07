Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Tonnenweise Messingspäne gestohlen

A.-Ebingen (ots)

Unbekannte Täter haben in der vergangenen Woche bei einer Firma in der Straße Unter dem Malesfelsen mindestens vier Tonnen Messingspäne gestohlen.

Die Täter klauten die Messingspäne in zwei Touren. In der Nacht zum Donnerstag holten sie den ersten Teil ihrer Beute, in der darauffolgenden Nacht den Rest. Dabei stiegen sie über den Zaun auf das Firmengelände. Allem Anschein nach gingen die Unbekannten zielgerichtet zum Container mit den Messingspänen. Sie füllten mitgebrachte Behältnisse mit den Spänen und beförderten sie nach Draußen. Zum Abtransport war ein geeignetes Fahrzeug nötig. Der Wert des entwendeten Metalls geht in die Tausende.

Das Polizeirevier Albstadt sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07432 955 0.

