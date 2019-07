Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Raiffeisenstraße: Audi Q2 bei Fitnessstudio zerkratzt - Zeugen gesucht

Donaueschingen (ots)

Auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Raiffeisenstraße ist am Freitag, zwischen 15 Uhr und 17.30 Uhr, ein Audi Q2 auf der Fahrerseite zerkratzt worden. Es entstasnd Sachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro. Der Autobesitzer erstattete Anzeige. Das Polizeirevier Donaueschingen sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und bittet um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 0771 83783 0.

