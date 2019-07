Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Exhibitionist in Gaststätte - Tatverdächtiger ermittelt

A.-Ebingen (ots)

In der vergangenen Woche hat ein junger Mann in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße zweimal sein Geschlechtsteil ausgepackt.

Am Mittwochabend saß der Mann auf einem Barhocker an der Theke. Während einer kurzen Abwesenheit der Wirtin packte der Gast seinen Penis aus und befriedigte sich selbst. Als die zwischenzeitlich zurückgekehrte Betroffene Anstalten machte, die Polizei zu verständigen, verließ er fluchtartig das Lokal.

Am Freitagabend kam der Mann wieder in die Gaststätte. Die Szenerie glich der vom Mittwoch. Als die Frau um Hilfe rief, flüchtete er zu einem Auto. Die Geschädigte konnte das Kennzeichen ablesen. So war es der Polizei möglich, den Exhibitionisten rasch zu ermitteln. Der Mann wohnt im Zollernalbkreis. Er war alkoholisiert und hatte beim Alkoholtest 1,6 Promille. Das Polizeirevier Albstadt ermittelt.

