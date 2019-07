Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Wolterdingen) VW überholt mit wenig Seitenabstand - Radfahrer stürzt

Wolterdingen (ots)

Beim Überholen hat ein VW Golf am Freitagabend in der Hauptstraße einen Rennradfahrer zu Fall gebracht.

Die 78-jährige Autofahrerin überholte das Rennrad gegen 18.25 Uhr kurz vor der Abzweigung nach Hubertshofen. Sie fuhr so eng an dem Fahrrad vorbei, dass sie den Radfahrer bedrängte. Wegen des Randsteines konnte der 39-jährige Radler nicht ausweichen. Im Vorbeifahren hakte der rechte Außenspiegel des Autos am Rennradlenker ein und zog das Fahrrad ein Stück mit. In der Folge schlug der Lenker nach links ein. Der Radfahrer streifte entlang der Beifahrerseite des PKWs und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Eine ärztliche Behandlung war nicht nötig. Sachschaden entstand nicht.

