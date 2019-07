Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Triberg) Vorfahrt missachtet

Triberg (ots)

Nach einer Vorfahrtsverletzung sind am Samstagnachmittag an der Einmündung des Lehrer-Holzmann-Weges in die Gerwigstraße ein Toyota und ein Mercedes zusammen gestoßen.

Gegen 14.15 Uhr bog der Toyota-Fahrer vom Lehrer-Holzmann-Weg nach links in die Gerwigstraße ein. Dabei übersah er einen auf der Gerwigstraße talabwärts fahrenden Mercedes und stieß mit ihm zusammen. An dem schon älteren Mercedes entstand dabei Totalschaden. Insgesamt schätzt die Polizei den Gesamtschaden auf etwa 9000 Euro. Verletzt wurde niemand. Den Mercedes holte ein Abschleppdienst.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell