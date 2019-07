Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Königsfeld im Schwarzwald) Blauer Audi A3 angefahren - Lastwagen Verursacher?

Königsfeld im Schwarzwald (ots)

Nach einer Unfallflucht in der Luisenstraße sucht die Polizei nach einem Umzugs-Lastwagen, der am Samstagmorgen in der Straße stand.

Zwischen 9 Uhr und 9.15 Uhr stieß, den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge, ein Lastwagen mit Kastenaufbau gegen den in der Luisenstraße, Ecke Waldstraße, parkenden Audi. Im Frontbereich entstand dabei ein Schaden in Höhe von zirka 1000 Euro. Gemeldet hat sich der Unfallverursacher nicht. Zu der Zeit stand ein Umzugs-Lkw halbseitig auf dem Gehweg am Unfallort. Als die Audi-Besitzerin den Schaden feststellte, war der Lastwagen weg.

Das Polizeirevier St. Georgen ermittelt wegen Fahrerflucht. Wer Zeuge des Unfalls wurde oder Hinweise zu dem Umzugs-Lkw mit Göppinger Zulassung und dessen Fahrer geben kann wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07724 9495 00).

