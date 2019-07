Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Sulz-Glatt) Autofahrer rutscht Abhang hinunter - PKW Totalschaden

Sulz-Glatt (ots)

Ein Autofahrer ist am Freitagmittag in der Weinbergstraße beim Verlassen eines Privatgrundstücks mit seinem Auto zu weit rückwärts in einen Abhang gefahren. In der Folge rutschte der Mann mit seinem Renault die Böschung hinunter. Der Pkw blieb in einem Gestrüpp hängen, drehte sich und kippte auf die Seite. Wegen des starken Gefälles drehte sich das Auto auf das Dach. Der Wagen rutschte weiter, blieb aber nach wenigen Metern hängen. Ein herbei eilender Helfer befreite den schon älteren Mann aus seiner misslichen Lage. Er hatte sich verletzt und kam deswegen ins Krankenhaus. Am Renault entstand Totalschaden. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung. Fremdschaden entstand nicht.

