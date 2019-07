Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Zwei Verletzte und 42.000 Euro Schaden bei Vorfahrtsunfall

Balingen (ots)

An der Kreuzung Schillerstraße/Steinachstraße sind am Freitagmorgen ein Land Rover und ein Volvo heftig zusammen gestoßen. Die Volvo-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen.

Kurz nach 9 Uhr fuhr der spätere Unfallverursacher mit seinem Land Rover auf der Steinachstraße in Richtung Wilhelm-Kraut-Straße. An der Kreuzung mit der Schillerstraße, die der 42-Jährige in Fahrtrichtung überqueren wollte, übersah er einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Volvo. Auf der Kreuzung kam es zu einer heftigen Kollision, bei der die 60-jährige Volvo-Fahrerin schwer verletzt wurde. Auch der Unfallverursacher verletzte sich, allerdings nicht schwerwiegend. Beide kamen im Rettungswagen ins Krankenhaus. An den beteiligten Personenkraftwagen entstand jeweils Totalschaden in Höhe von insgesamt zirka 40.000 Euro. Nach der Kollision landeten beide Fahrzeuge in einem Vorgarten, wo weiterer Sachschaden entstand, den die Polizei auf rund 2000 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell