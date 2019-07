Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Vöhrenbach) Motorrad stößt frontal gegen PKW - alle Beteiligten verletzt

Vöhrenbach (ots)

Mit schweren Verletzungen ist am späten Freitagnachmittag ein Motorradfahrer nach einem Frontalzusammenstoß auf der Linachtalstraße mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden.

Der 22-Jährige fuhr gegen 17.45 Uhr mit seiner Honda auf der Kreisstraße in Richtung Linachtalsperre. In einer Linkskurve kam er auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm ein Audi entgegen. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt flog ihn ein Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Im Audi saßen eine Mutter und ihr einjähriges Kind. Beide erlitten leichtere Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Um die beschädigten Fahrzeuge kümmerten sich zwei Abschleppdienste. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 13.000 Euro.

