Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Rollerfahrer von Linksabbiegerin erfasst

VS-Schwenningen (ots)

Am Freitagabend hat eine Autofahrerin beim Linksabbiegen von der Salinenstraße in die Keplerstraße einen entgegenkommenden Rollerfahrer erfasst und verletzt.

Gegen 19.20 Uhr bog die 79-Jährige, stadteinwärts fahrend, mit ihrem Citroen von der Salinenstraße nach links in die Keplerstraße ab. Dass im selben Moment ein Motorroller entgegen kam, sah die Frau wegen der tief stehenden Sonne nicht. Sie stieß mit dem 74-jährigen Rollerfahrer, der ebenfalls in die Keplerstraße abbiegen wollte, zusammen. Bei der Kollision stürzte der 74-Jährige und verletzte sich. Wegen seiner zum Glück nicht all zu schweren Blessuren brachte ihn die Rettung ins Krankenhaus. Der Motorroller wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell