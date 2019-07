Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Zeugensuche nach Unfallflucht in der Gartenstraße

Tuttlingen (ots)

Am Samstagmorgen hat ein Autofahrer an seinem Nissan Transporter in der Gartenstraße einen Unfallschaden festgestellt. Der Wagen stand seit dem vorvergangenen Sonntag (14. Juli) in der Gartenstraße, nahe der Einfahrt eines Holzbaubetriebs. Die Polizei geht aufgrund des Schadensbildes davon aus, dass ein größeres Transportfahrzeug gegen den Nissan NV200 gestoßen ist. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro. Der Autobesitzer hat bei der Polizei Anzeige wegen Unfallflucht erstattet. Wer zwischen dem 14. und dem 20. Juli Zeuge des Remplers wurde oder Hinweise zum Verursacher/der Verursacherin geben kann wird gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen zu melden (Telefon 07461 941 0).

