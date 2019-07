Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Region) Nach bandenmäßiger Diebstahlsserie überführt Ermittlungsgruppe der Polizei die Täter - Haftbefehle erlassen

(Region) (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Tuttlingen:

Das Arsenal an Diebesgut, das die Ermittler im Rahmen von Durchsuchungen in Tuttlingen, Villingen-Schwenningen, St. Georgen und Donaueschingen auffanden war beeindruckend. In insgesamt sieben Gebäuden durchsuchte am vergangenen Dienstag die Polizei. Hintergrund der Aktion waren konkrete Hinweise auf eine Bande, die in großem Stil Diebstähle beging und die gestohlene Ware verkaufte.

Aus diesem Grund wurde eine Ermittlungsgruppe ins Leben gerufen. Unter Federführung der Kriminalpolizei ermittelten Beamtinnen und Beamte seit April. Durch umfangreiche Recherchen und Hinweise von Zeugen kam die Ermittlungsgruppe den Tätern auf die Spur.

Am Dienstag dann folgte die großangelegte Durchsuchung. Im Zusammenwirken mit der Staatsanwaltschaft Rottweil und durch Unterstützung der Polizeihundestaffel und des Polizeipräsidiums Einsatz wurden neben privaten Wohnhäusern auch eine Gaststätte und ein Casino durchsucht. Elf Personen nahmen die Beamten vorläufig fest. Zwei davon wurden mit Haftbefehlen gesucht. Sie wurden nach den polizeilichen Maßnahmen in die umliegenden Justizvollzugsanstalten gebracht.

Über 30 Eigentumsdelikte können die Beamten den Tätern, die in wechselnder Besetzung agierten, bislang nachweisen. Die Ermittlungen sind insoweit jedoch noch nicht abgeschlossen. Das aufgefundene Diebesgut, darunter Kosmetikartikel, Kleidung, Lebensmittel und elektronische Geräte, wurde beschlagnahmt. Zwischenzeitlich hat die Staatsanwaltschaft Rottweil fünf der Täter dem Haftrichter vorgeführt. Sie befinden sich nun in Untersuchungshaft.

