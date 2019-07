Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Meßstetten) Berauschte 21-Jährige rammt parkendes Auto

Meßstetten (ots)

In der Nacht zum Freitag ist eine 21-jährige Autofahrerin in der Ebinger Straße von der Fahrbahn abgekommen und hat zwei parkende Autos aufeinander geschoben.

Die junge Frau fuhr mit ihrem VW Polo gegen 00.35 Uhr in Richtung Ebingen. Bei der Adler-Apotheke kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, weil sie abgelenkt war. Die 21-Jährige stieß dabei gegen einen parkenden Cityrover und schob ihn auf einen daneben stehenden Transporter. Bei der Kollision verletzte sich die VW-Fahrerin leicht. Sie hatte getrunken. Mit dem Ergebnis von 1,9 Promille verlief der Alkoholtest eindeutig. Zudem besteht der Verdacht, dass die junge Frau noch weitere berauschende Mittel zu sich genommen hat. Ob das der Fall ist, wird eine Blutuntersuchung zeigen. Den Führerschein ist die 21-jährige bis auf Weiteres los. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 19.000 Euro.

