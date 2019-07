Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rangendingen) Nach Vorfahrtsverletzung und Unfallflucht: Polizei sucht ältere Opelfahrerin

Rangendingen (ots)

An der Einmündung der Straße "Im Hitzenried" in die Rudolf-Diesel-Straße sind am Donnerstagmorgen nach einer Vorfahrtsverletzung ein dunkler Opel Corsa und ein BMW 340 zusammengestoßen. Die Verursacherin, eine ältere Opelfahrerin, ist nach dem Unfall davon gefahren.

Gegen 11.50 Uhr fuhr der BMW auf der Rudolf-Diesel-Straße ortseinwärts. An der Einmündung der Straße "Im Hitzenried" kam von dort ein Opel Corsa. Dessen Fahrerin, eine ältere Frau mit blonden Haaren, sah den BMW nicht und nahm ihm die Vorfahrt. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Die Unfallverursacherin fuhr ohne erkennbare Reaktion weiter und verschwand. An dem BMW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro.

Das Polizeirevier Hechingen ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zu dem Opel Corsa geben kann wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07471 9880 0).

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell