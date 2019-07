Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schopfloch) Auffahrunfall am Ende der Horber Straße: 59-Jähriger Autofahrer verletzt

Schopfloch (ots)

An der Einmündung der Horber Straße in die B28 sind am Donnerstagnachmittag zwei Personenkraftwagen aufeinander gefahren. Die Unfallbeteiligten fuhren gegen 16.30 Uhr hintereinander an die Einmündung heran. Der nachfolgende BMW-Fahrer bemerkte zu spät, dass der VW Golf vor ihm verkehrsbedingt bremst und fuhr auf. Der VW-Fahrer hatte nach dem Unfall Schmerzen, weshalb der Rettungsdienst gerufen wurde. Er kam nach der Erstversorgung ins Krankenhaus. An den beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro.

