Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Alpirsbach) Unbekannter zertrümmert Klosterfenster

Alpirsbach (ots)

Bereits am Montagabend stellten Zeugen fest, dass am Kloster Alpirsbach eine Fensterscheibe eingeworfen wurde. Der Polizeiposten Alpirsbach ermittelt in der Sache und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 07444 956139 0 entgegengenommen.

