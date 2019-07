Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Versuchter Einbruch in den REWE-Markt

A.-Ebingen (ots)

In der Nacht zum Donnerstag hat ein unbekannter Täter versucht, in die REWE-Filiale in der Kientenstraße einzubrechen. Zwischen 22.15 Uhr und 06.45 Uhr zertrümmerte der Einbrecher eine Fensterscheibe. Allerdings diente das Glas nur der Fassadenverkleidung, das "Fenster" war zugemauert. Der Unbekannte brach die Tat ab, ohne in den Merkt einzudringen. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro.

