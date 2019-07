Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Radschrauben gelöst

VS-Villingen (ots)

Am Mittwoch, gegen 5.20 Uhr, hat ein 28-jähriger Lenker eines Audis beim Losfahren seltsame Geräusche an seinem Wagen wahrgenommen. Nach bisherigen Ermittlungen löste ein unbekannter Täter alle vier Radschrauben des linken Vorderrades und eine Schraube am rechten Vorderrad. Der Wagen war in der Nacht in der Martin-Luther-Straße geparkt. Der entstandene Sachschaden am Pkw ist gering. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen (Tel.: 07721 601-0) entgegen.

