Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb am Neckar) Nach räuberischer Erpressung - Kriminalpolizei auf der Suche nach dem Täter

Horb am Neckar (ots)

Nachdem ein Mann am Sonntag gegen 23.20 Uhr eine Tankstelle in der Dammstraße überfallen und den Kassierer mit einer Schusswaffe bedroht hat sind die kriminalpolizeilichen Ermittlungen in vollem Gang. Jetzt sucht die Polizei mit einem Bild des Täters nach Zeugen, die Hinweise geben können. Der Räuber hatte einen auffälligen braunen Beutel bei sich, in dem er das erlangte Geld verstaute. Weiter trug er einen schwarzen Pullover mit markantem Streifen, Farbe weiß. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um ein Sweatshirt des Herstellers Nike handelt. Der Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Ihlingen. Wer kann Hinweise liefern? Zeugen werden dringend gebeten sich unter Tel. 07441 5360 zu melden.

Das Bild des Täters ist unter folgendem Link zu finden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-tuttlingen-horb-am-neckar-schwere-raeuberische-erpressung-gegen-tankstelle/

