Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Postbote bestohlen

Tuttlingen (ots)

In der Bahnhofstraße auf Höhe des Stadtgartens hat ein Dieb am Mittwoch gegen 10.00 Uhr das Handy eines Postboten gestohlen. Der Bote ließ sein Handy für wenige Minuten während des Verteilens der Post bei seinem Fahrrad liegen. Diese kurze Zeit nutzte der Täter und nahm das Telefon an sich. Das Polizeirevier ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet Zeugen sich unter Tel. 07461 9410 zu melden.

