POL-TUT: (Haigerloch) Alkoholisierter VW-Fahrer schläft - Führerschein weg

Haigerloch (ots)

In der Nacht zum Donnerstag ist ein Autofahrer in der Gruoler Straße am Steuer eingenickt. Sein Gespann blieb stehen.

Gegen 23.30 Uhr fuhr der 47-Jährige mit seinem Gespann aus Richtung Zollerblick zur Gruoler Straße. Auf dem Weg dorthin nickte der VW-Fahrer ein. Auto und Anhänger blieben im Einmündungsbereich am Fahrbahnrand stehen. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und verständigte die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass der müde Autofahrer zuvor getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest wurde durchgeführt, der mit einem Ergebnis von von fast 1,8 Promille endete. Folgen waren eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins.

