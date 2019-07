Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schömberg) Überholmanöver endet in Wiese: 18.000 Euro Sachschaden

Schömberg (ots)

Beim Überholen einer Kolonne ist ein BMW-Fahrer am Mittwoch zwischen Deilingen-Delkofen und Schömberg in einer Wiese gelandet.

Der 22-jährige war mit seinem BMW gegen 15.45 Uhr auf dem Weg in Richtung Schömberg. Vor ihm fuhr auf der L435 eine Viererkolonne - vorneweg ein Unimog mit Anhänger, dahinter drei Personenkraftwagen. Als er seinen PS-starken Sportwagen zum Überholen beschleunigte, sah er nicht, dass der Unimog bereits überholt wird. Als der BMW-Fahrer den Überholer wahrnahm, zog er seinen Wagen links, um eine Kollision zu verhindern. In der Folge schanzte er über die Leitplanke in eine Böschung und kam nach mehr als einhundert Metern in einer Wiese zum Stehen. Der junge Mann blieb unverletzt. An seinem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro. Bei dem Unfall beschädigte der 20-Jährige mit seinem Auto auch sechs Leitplanken, was den Schaden um weitere 3000 Euro erhöht. Das Polizeirevier Balingen ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung. Der Verkehrssünder muss nun um seinen Führerschein bangen.

