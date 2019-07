Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Radfahrerin verursacht Verkehrsunfall

VS-Schwenningen (ots)

Eine 45-jährige Radfahrerin hat am Mittwoch, gegen 8.55 Uhr, auf der Alleenstraße einen Unfall mit einer verletzten Person und rund 50 Euro Sachschaden verursacht. Die 45-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad verkehrswidrig den Gehweg in der Alleenstraße. In der Folge kollidierte die Bikerin mit einem 39-jährigen Mann, der beim Verlassen einer Apotheke den Gehweg betrat. Der Mann zog sich beim Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. In der weiteren Folge kam die Bikerin ins Straucheln und touchierte den geparkten Ford Fiesta des 39-Jährigen.

