Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Mistelbrunn/ Hubertshofen) Peugeot-Fahrer kommt von der Straße ab

Mistelbrunn/ Hubertshofen (ots)

Ein 19-jähriger Lenker eines Peugeot ist am Mittwoch, gegen 19.35 Uhr, von der Straße abgekommen und in einer Wiese gelandet. Der junge Mann war auf der K 5736 von Mistelbrunn in Richtung Hubertshofen unterwegs. Wegen zu hoher Geschwindigkeit verlor der 19-Jährige in einer Kurve die Kontrolle über den Wagen und schleuderte nach links von der Straße. Der Peugeot kam in einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Personen wurden beim Unfall nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell