POL-TUT: (Balingen) Motorradfahrer hat Glück: Verkehr auf der B27 kann nach Sturz rechtzeitig halten

Glück im Unglück hatte ein Motorradfahrer am Mittwochabend beim Einfahren auf die B27: der 20-Jährige stürzte - herannahende Fahrzeuge konnten noch rechtzeitg anhalten.

Gegen 19.20 Uhr fuhr der 20-Jährige von der Längenfeldstraße auf die B27 in Richtung Hechingen. In der Auffahrt beschleunigte der Mann sein Motorrad stark, weshalb das Hinterrad die Haftung verlor. In der Folge brach die Yamaha hinten weg. Der Fahrer stürzte und rutschte vom Beschleunigungsstreifen quer über die gesamte Doppelspur bis zum Mittelstreifen. Dort prallte er mit den Beinen gegen die Bordsteinkante. Er hatte trotz allem Glück, weil alle nachfolgenden Fahrzeuge auf der Bundesstraße noch rechtzeitig anhalten konnten. Bei dem Zusammenprall mit dem Bordstein verletzte sich der 20-Jährige. Ein Rettungsteam brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro.

