Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Roller beschädigt

Tuttlingen (ots)

In der Lessingstraße hat eine Gruppe von Personen am Mittwochmorgen einen Motorroller umgeworfen und diesen beschädigt. Das Polizeirevier Tuttlingen geht derzeit davon aus, dass die Täter versucht haben den Roller zu stehlen. Als ihnen dies gegen 03.30 Uhr misslang, ließen sie das beschädigte Zweirad an Ort und Stelle zurück. Die Ermittlungen wegen des versuchten Diebstahls laufen. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich unter Tel. 07461 9410 zu melden.

