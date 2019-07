Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Tailfingen) Dreier-Karambolage in der Goethestraße

A.-Tailfingen (ots)

Bei einem Auffahrunfall in der Goethestraße ist am Dienstagnachmittag ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 11.500 Euro entstanden.

Gegen 16.20 Uhr fuhr eine junge Frau in ihrem Audi auf der Goethestraß ein Richtung Onstmettingen. Kurz vor der Einmündung der Espenstraße stand vor ihr verkehrsbedingt ein Peugeot. Den Kleinwagen sah die 26-Jährige erst sehr spät. Sie fuhr dem Peugeot deswegen wuchtig ins Heck und schob ihn auf einen weiteren PKW. An dem eingeklemmten Peugeot entstand Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro. Auf ungefähr 3500 Euro schätzt die Polizei den Schaden an den anderen zwei beteiligten Personenkraftwagen. Verletzt wurde niemand.

