POL-TUT: (BL-Engstlatt) Auffahrunfall: Smart ForFour mit Totalschaden - Motorradfahrerin schwer verletzt

BL-Engstlatt (ots)

Bei einem Auffahrunfall in der Hechinger Straße ist die verursachende Motorradfahrerin am Montagnachmittag schwer gestürzt.

Kurz nach 16 Uhr bog ein Autofahrer am Engstlatter Ortsrand von der Hechinger Straße nach links auf ein Privatgrundstück ab. Die nachfolgende Motorradfahrerin erkannte das Vorhaben ihres Vordermannes zu spät. Die 16-Jährige prallte gegen die Heckpartie des Smart ForFour. Dabei stürzte sie und verletzte sich schwer. Ein Rettungsteam brachte sie nach der Erstversorgung ins Krankenhaus. An dem Smart entstand Totalschaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Den Schaden am Leichtmotorrad schätzt die Polizei auf etwa 350 Euro.

