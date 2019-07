Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Gunningen) Zigarettenautomat aufgebrochen

Gunningen (ots)

Diebe haben in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Zigarettenautomat in der Rathausstraße aufgebrochen. Die Täter knackten das Schloss mit Gewalt und stahlen sämtliches Bargeld und Zigaretten in dem Automaten. Der Schaden für den Automatenbetreiber wird auf mehr als tausend Euro geschätzt.

