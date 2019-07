Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Kirchengraben: Zeugensuche nach Unfallflucht

A.-Ebingen (ots)

Beim Ein- oder Ausparken ist am Montag in der Straße Kirchengraben ein noch unbekanntes Auto gegen einen Citroen C3 gestoßen. Der weiße Citroen stand zwischen 18 Uhr und 22 Uhr auf einer der dortigen Parkflächen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 1500 Euro. Nach dem Parkrempler machte sich der oder die Schuldige aus dem Staub.

Wer Hinweise zum Verursacherfahrzeug und seinem Lenker/seiner Lenkerin geben kann wird gebeten, sich beim Polizeirevier Hechingen zu melden (Telefon 07471 9880 0).

