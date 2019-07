Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Zwei Fußgänger von Auto gestreift

Hechingen (ots)

In der Hofgartenstraße sind am Dienstag zwei Fußgänger von einem vorbei fahrenden Pkw gestreift worden.

Gegen 14.45 Uhr überquerte eine Dreiergruppe die Hofgartenstraße. Das Trio kam aus Richtung Tankstelle und ging an der Kreuzung Stutenhofstraße auf dem Zebrastreifen über die Fahrbahn. Vom Europakreisel her näherte sich ein PKW. Am Fußgängerüberweg hielt das Auto nicht an, obwohl Einer aus der Dreiergruppe bereits auf der Straße stand. Der 21-Jährige konnte sich nur durch einen Sprung in Sicherheit bringen, wurde von dem Auto aber trotzdem am Bein erwischt. Der Fahrer des Wagens streifte auch noch eine Begleiterin des 21-Jährigen am Oberkörper. Während die Frau unverletzt blieb, zog sich der junge Mann leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst musste allerdings nicht gerufen werden. Der PKW fuhr in Richtung Bahnhofskreisel weiter. Dessen Fahrer konnte zwischenzeitlich identifiziert werden. Seinen Führerschein ist er jetzt los. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung.

