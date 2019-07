Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Blumberg) Autofahrerin fährt auf Radfahrer auf

Blumberg (ots)

Eine 33-jährige Autofahrerin ist am Dienstag, gegen 11.45 Uhr, auf der Landesstraße 214 auf einen vorausfahrenden Radfahrer aufgefahren. Die Frau war von Fützen in Richtung Zollhaus unterwegs und fuhr im Bereich "Wanne" dem 56-jährigen Radfahrer hinten auf. Der Biker stürzte in der Folge und blieb aber unverletzt. An seinem hochwertigen Fahrrad entstand ein Sachschaden von rund 16.000 Euro. Nach dem Unfall entfernte sich die 33-jährige Autofahrerin unerlaubt von der Unfallstelle. Eine Zeugin beobachtete den Unfall. So konnte Verursacherin schnell ermittelt werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeit an.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell