Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Diesel aus Bagger geklaut - Polizei sucht Zeugen

Rottweil (ots)

Aus einem Bagger im Neubaugebiet am Wasserturm in Rottweil wurden in der Nacht zum Dienstag von Dieben mehrere Liter Diesel geklaut. Die Diebe wurden nach ersten Erkenntnissen während dem Klau gestört und ergriffen die Flucht. Das Polizeirevier Rottweil sucht nun nach den Tätern. Wer zwischen 17.00 Uhr und 06.00 Uhr im Neubaugebiet verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird gebeten sich unter Tel. 0741 4770 zu melden.

