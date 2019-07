Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Feuerwehreinsatz in Asphaltmischwerk

VS-Villingen (ots)

In der Obereschacher Straße ist es am Dienstagmittag gegen 15.30 Uhr auf dem Gelände eines Asphaltmischwerks zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. In einem Silo mit Teer bildete sich dichter Qualm, weshalb die Feuerwehr verständigt wurde. Die umliegenden Feuerwehren fuhren sicherheitshalber zum Löschen an. Die Wehrleute konnten die Rauchquelle schnell ausmachen und unter Kontrolle bringen. Schaden entstand nicht.

