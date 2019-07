Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt-Ebingen)Polizei bittet um Hinweise nach Sachbeschädigungnen an Autos

Albstadt-Ebingen (ots)

Die Polizei in Albstadt sucht nach wie vor Zeugen zu einer Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Autos in der Richard-Wagner Straße. Wie bereits berichtet schulg oder trat ein bislang Unbekannter am Samstag, den 06.07.2019, morgens um 02 Uhr gegen mehrere geparkte Wagen. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler eine Gruppe von sieben Jugendlichen, die zu der Zeit sehr wahrscheinlich mit einer Betreuerin in der Straße unterwegs war. Zwei der Jugendlichen trugen ein ca. 60 x 40 cm großes Behältnis. Wer Hinweise geben kann wird gebten sich unter Tel. 07432 9550 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell