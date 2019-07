Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Balingen (ots)

Das Polizeirevier Balingen sucht aktuell Zeugen die Hinweise auf einen flüchtigen Autofahrer geben können. Der Unbekannte fuhr am Montagmorgen zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr ein geparktes Auto in der Robert-Wahl-Straße an. An dem geparkten Opel entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweisgeber werden gebeten sich unter Tel. 07433 2640 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell