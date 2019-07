Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Gegenverkehr übersehen

Albstadt-Ebingen (ots)

Beim Abbiegen nach links hat ein Autofahrer am Montagnachmittag ein Auto im Gegenverkehr übersehen. Der 19 Jahre alte Fahrer wollte von der Sonnenstraße in die Hohkreuzstraße abbiegen. Der 68-jährige Honda-Fahrer im Gegenverehr konnte einen Unfall nicht mehr verhindern. Er war in Richtung Stadtmitte unterwegs. An seinem Honda und dem VW des Verursachers entstand ein Gesamtschaden von 7.000 Euro.

