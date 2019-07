Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hüfingen)Frontalzusammenstoß fordert zwei Schwerverletzte und rund 40.000 Euro Sachschaden

Hüfingen (ots)

Zwei Schwerverletzte und rund 40.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am heutigen Dienstag, gegen 8.15 Uhr, auf der B 31. Ein 26-jähriger Lenker eines VW Transporters war auf der B 31 von Freiburg in Richtung Donaueschingen, mit Fahrtziel Hüfingen, unterwegs. Nachdem der 26-Jährige bereits die Ausfahrt Hüfingen -Süd- passiert hatte, folgte er den Anweisungen des Navigationsgerätes. Der Transporter-Fahrer bog verbotswidrig nach links auf die Ausfahrt für die Gegenrichtung ab. In der Folge kam es zu einem heftigen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW Passat einer 39-jährigen Frau, die auf der B 31 in Richtung Freiburg fuhr. Die 39-Jährige und ihr 54-jährige Beifahrer wurden schwer verletzt. Der 54-jährige musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Bundesstraße zeitweise voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil dauern derzeit an.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell