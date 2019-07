Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (St. Georgen im Schwarzwald) Einbruch in Ferienhaus

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 6.7.19, und Montag, 15.7.19. sind unbekannte Täter in ein Ferienhaus "Im Herrenwald" eingedrungen. Die Einbrecher stemmten mit einem Werkzeug die Eingangstür auf und durchstöberten anschließend das gesamte Haus. Ob Gegenstände aus den Räumen gestohlen wurden, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Aus einem Geräteschuppen entwendeten die Eindringlinge einen Rasenmäher, eine Motorsense, eine Wasserpumpe und drei Schlitten. Der entstandene Sachschaden an der Eingangstür wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier St. Georgen (Tel.: 07724 9495-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell