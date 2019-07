Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Beim Abbiegen mit dem Gegenverkehr kollidiert

VS-Villingen (ots)

Rund 6.000 Euro Sachschaden ist bei einem Unfall am Montag, gegen 8.45 Uhr, auf in der Straße "Neuer Weg" entstanden. Ein 24-jähriger Lenker eines Fiat Punto war auf dem Dahlienweg unterwegs und bog zeitgleich mit einer Radfahrerin, die sich rechts neben dem Fiat befand, nach rechts in die Straße "Neuer Weg" ab. Der 24-jährige fuhr mit seinen Kleinwagen in einem großen Bogen auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem entgegenkommenden Volvo zusammen. Der 65-jährige Volvo-Fahrer konnte trotz einem Ausweichmanöver den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

