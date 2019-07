Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb-Ihlingen) Totalschaden nach Kollision mit Leitplanke

Horb-Ihlingen (ots)

Ein Autofahrer ist am Montagmittag auf der Landstraße zwischen Ihlingen und Dettingen in die Leitplanke gefahren. Der 35 Jahre alte Mann kam erst nach rechts von der Straße ab und übersteuerte dann in die linke Leitplanke. Im Anschluss kam der Wagen nach rechts und fuhr gegen eine Steinmauer. Durch den Unfall verletzte sich der Fahrer des VWs leicht. Am Auto entstand ein Totalschaden von etwa 25.000 Euro. Wie hoch der entstandene Schaden an der Leitplanke ist wird derzeit noch geprüft. Das Auto verlor nach dem Unfall Betriebsstoffe. Es musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

