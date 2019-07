Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Immendingen) Feuerwehreinsatz nach Maschinenbrand

Immendingen (ots)

Eine Drehmaschine in einer Firma in der Bachzimmerer Straße war am Montagabend gegen 20.30 Uhr in Brand geraten. Aufgrund eines technischen Defektes überhitzte das Gerät und rief schließlich die Feuerwehr auf den Plan. Die Wehren aus Immendingen, Ippingen, Geisingen und Tuttlingen löschten die Flammen und verhinderten eine Ausbreitung des Feuers. An der Maschine entstand ein Schaden von 30.000 Euro. Schaden am Firmengebäude entstand nicht. Personen wurden nicht gefährdet oder verletzt.

